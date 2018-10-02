В Казани часть улицы Кремлевская закроют для съемок сериала «Зулейха открывает глаза»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В октябре в Казани из-за съемок сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной на время перекроют движение по улице Кремлевская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ со ссылкой на соответствующее постановление исполкома города.

Движение будет ограничено с 7 часов утра 5 октября до 18 часов 10 октября от улицы Университетская до улицы Астрономическая в обоих направлениях, отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцев пригласили принять участие в съемках сериала «Зулейха открывает глаза» в качестве актеров массовки.

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