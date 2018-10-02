(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Казани пожилые водители соревнуются в быстрой и безопасной езде. Сегодня на территории республиканской Госавтоинспекции проходит финал VIII Республиканского конкурса водительского мастерства, посвященного Международному дню пожилых людей.

Традиция соревнований автомобильного мастерства, посвященных Международному дню пожилых людей, зародилась еще в 2011 году. Тогда в них приняли участие ветераны Госавтоинспекции МВД по РТ. Начиная с 2012 года, участие в заездах могут принять все желающие. Для этого в городах и районах республики проводится предварительный этап, по итогам которого определяются финалисты. Основных требований к участникам всего два: если участник мужчина — его возраст должен быть от 60 лет, если женщина – от 55. И те, и другие должны иметь водительские права категории «B».

Сегодня финалистам предстоит показать навыки управления автомобилем, а также теоретические знания ПДД. Сорок два участника поделились на две группы, одна из которых пойдет сдавать теорию на компьютере, другая выполнять различные задания на площадке ГИБДД.

«Водители, которые участвуют в конкурсе, несмотря на свой возраст, дадут фору многим молодым ребятам. Такие соревнования как раз и проводятся для того, чтобы наглядно показать всем, как нужно ездить, какие ошибки могут совершать водители. Для нас главное – это пропаганда безопасности дорожного движения. Перед участниками стоит задача проехать в первую очередь верно, а потом уже быстро», – рассказал заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов.



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