В Красновидове заложат «Горьковскую яблоневую аллею»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Завтра, 3 октября, состоится торжественная закладка «Горьковской яблоневой аллеи» в саду музея А. М. Горького в селе Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

Событие приурочено к 150-летию писателя Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова). Яблоневый сад будет заложен в рамках Госпрограммы национальной политики в Татарстане на 2014 – 2020 годы.

В 1979 году в Красновидове был создан музей А. М. Горького – филиал Национального музея РТ. Село расположено на живописном берегу Волги. В прежние времена местность славилась своими яблоневыми садами, местные жители активно торговали яблоками, а свое название село получило благодаря красивым пейзажам.

Горький в «Моих университетах» описывал эту местность: «Яблони цветут, село окутано розоватыми сугробами и горьким запахом, он проникает всюду».

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