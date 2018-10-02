Руководитель Минтруда РТ: «Пенсионеры занимают вакансии, на которые не идет молодежь»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Активное долголетие пенсионеров предполагает в том числе и долголетие трудовое. В Татарстане действуют программы, позволяющие пожилым людям получать специальности, в которых нуждается рынок труда, но на которые не очень охотно идет молодежь. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ напомнила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«В 2016 году в целом в стране была принята стратегия действий в интересах лиц старшего поколения. В развитие этой стратегии в республике принят план мероприятий, в основе которого лежит вопрос финансовой самостоятельности и стабильности граждан пожилого возраста», – заметила спикер.

Речь идет не только о комплексе федеральных и региональных субсидий, компенсаций и выплат, позволяющих увеличить доходную часть пенсии, но и о возможности для людей старшего поколения получить новую специальность и работу.

Ежегодно в центры занятости обращаются до 1,5 тыс. представителей старшего поколения татарстанцев – это 3 процента от общего числа ищущих работу. 40 процентов из них трудоустраиваются. В том числе и благодаря специальным ярмаркам вакансий, приуроченным к Декаде пожилого человека.

«В республике мы с 2016 года реализуем программы, направленные на обучение пенсионеров. Прежде всего тех, кто стремится возобновить трудовую деятельность. Перечень профессий был выбран исходя из потребностей рынка труда. Как правило, люди пожилого возраста занимают те ниши на рынке труда, куда не стремится молодежь», – пояснила глава Минтруда РТ.

Топ-10 самых активно осваиваемых пенсионерами Татарстана профессий выглядит следующим образом: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщик, лифтер, охранник, портной, кондитер, ландшафтный дизайнер, бухгалтер, флорист, оператор ЭВМ.

Если говорить о работе с техникой, то уже 11 лет в республике планомерно реализуется еще один комплекс программ, направленных на обучение пенсионеров компьютерной грамотности.

«Республика традиционно держит в России лидерство в этой работе. Мы регион, где активно и планомерно развиваются электронные услуги. Безусловно, если ты хочешь стать пользователем онлайн-сервисов, электронных услуг, ты должен обладать элементарными навыками пользования гаджетами и компьютером. За 11 лет действия проектов "Компьютерный ликбез" и "Интернет-долголетие", федеральной социальной программы "Бабушка онлайн" и программы "Университет третьего возраста" за счет привлечения средств Пенсионного фонда России обучены 84 тыс. граждан пенсионного возраста», – привела статистические данные Зарипова.

Реализация этих программ будет продолжена. В ближайшее время состоится очередной выпуск «Университета третьего возраста».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.