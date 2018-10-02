Сергей Когогин в полтора раза увеличил долю в капитале ПАО «КАМАЗ»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин в полтора раза увеличил пакет акций в компании. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Доля Когогина в уставном капитале компании выросла с 0,00283 процента до 0,00424 процента обыкновенных акций. Доля акций главы челнинского автогиганта изменилась с 28 сентября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что госкорпорация «Ростех» обменяет чуть менее 3 процентов акций КАМАЗа на ценные бумаги татарстанских радиоэлектронных предприятий.

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