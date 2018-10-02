Эльмира Зарипова: «К 2030 году пожилых в Татарстане станет на 15 процентов больше»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). В течение ближайших двенадцати лет доля пожилых людей среди населения Татарстана вырастет еще на 15 процентов. В среднем по России их число увеличится на 10 процентов.

Эти данные прозвучали сегодня на брифинге, приуроченном к старту Декады пожилых людей, в Доме Правительства РТ. Министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова заметила, что последние шесть лет население Татарстана стремительно стареет.

«Если в 2011 году мы говорили о 831 тыс. лиц старшего возраста – женщин старше 55 лет и мужчин старше 60, то к 2018 году их доля увеличилась на 13 процентов. Тогда мы говорили, что в республике каждый пятый является человеком пенсионного возраста. Сегодня мы говорим уже о том, что к ним относится каждый четвертый», – отметила глава Минтруда РТ.

В начале 2012 года общее число пенсионеров в Татарстане составляло примерно 852 тыс. человек, а в 2018-м – уже почти 966 тыс. В республике растет средняя продолжительность жизни: с чуть менее 72 лет в 2012-м до более чем 74 в настоящее время. Среди долгожителей больше женщин – около 70 процентов, добавила спикер.

В том, что татарстанцы стали жить дольше, большое значение имеет растущее качество медицины и более активная позиция самих пенсионеров, которые занимаются спортом и творчеством, благо бассейны, центры спорта и дома культуры сегодня открыты практически повсеместно. Важную роль играет и целый ряд программ социальной поддержки, которые реализуются на федеральном и региональном уровнях, уверена Зарипова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.