В трех районах Казани 3 октября частично отключат свет

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Завтра, 3 октября, часть жителей трех районов Казани временно останется без электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Вахитовском районе города с 8 до 11 часов свет отключат в домах по таким адресам, как ул. Дзержинского, д. 27 и ул. Театральная, дд. 1/29, 5, 13, а с 8 до 13 часов по адресам – ул. Груздева, д. 4 и ул. Чехова, дд. 6г, 8/2.

С 9 до 17 часов электричества не будет по адресам: ул. Дачная, дд. 67 – 81, ул. Киевская, дд. 12, 13, 16, 27 и 29, ул. Мичурина, дд. 21 – 58 и ул.Щорса, дд, 31 – 48. С 13 до 16 часов без электроэнергии останутся дома по адресам – ул. Федосеевская, дд. 54, 56, 58, а с 14 до 18 часов по адресам – ул. Бутлерова, д. 31, ул. Маяковского, дд. 17, 19, 23а и ул. Некрасова, д. 38.

В Приволжском районе с 9 до 12 часов электричество отключат в частных домах по улицам 10 лет Октября, Дачная, Молодежная, Поперечно-Молодежная и Приозерная поселка Отары, а с 9 до 17 часов – в частных домах по улицам 1-я Земляничная, 2-я Земляничная, 5-я Давликеевская, 6-я Давликеевская, 11-я Давликеевская и Рощинская поселка Мирный.

В Советском же районе с 9 до 17 часов без света останутся частные дома по улицам Вишневая, Грачиная, Дуслар, Жаворонковая, Камская, Карлыгач, Нардуган, Радужная, Тузганак, Туманная, Чебоксинская, Черемуховая, Шмелиная и переулка Старательный поселка Вознесенское, а с 9 до 18 часов дома в поселке Чебакса по следующим адресам: ул. Беркутова, дд. с 35-го по 39-й и с 40-го по 54-й, ул.Совхозная, дд. с 1-го по 25-й и с 16-го по 38-й.

Причиной отключений станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, отмечается в сообщении пресс-службы Сетевой компании.

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