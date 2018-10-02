В Казани выбрали место для нового СИЗО

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Казани определились с местом для строительства нового следственного изолятора. Сейчас идет процесс оформления земельного участка в микрорайоне «Жилплощадка», сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Участок площадью 15 Га располагается в конце улицы Химиков, на расстоянии полукилометра от жилого сектора. В ближайшее время ожидается выделение средств на строительство из федерального бюджета в рамках программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы).

Вопрос о строительстве нового изолятора стоял уже не первый год. Необходимость в нем возникла в связи с превышением лимита арестантов в республике. Также планируется, что новое учреждение заменит действующее СИЗО №1, здание которого является памятником архитектуры и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В новом изоляторе будут содержаться мужчины, женщины и несовершеннолетние. Новое здание будет не выше четырех этаже и его планируют оснастить лифтами.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.