Путин опередил Трампа в рейтинге мирового доверия

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин опередил своего американского коллегу Дональда Трампа по доверию в мире. Это следует из опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

Президенту РФ доверяют 30 процентов респондентов и не доверяют 62, тогда как Президент США пользуется доверием у 27 процентов опрошенных и не вызывает его у 70.

При этом Председателю КНР Си Цзиньпину доверяют 34 и не доверяют 56 процентов респондентов, Президенту Франции Эмманюэлю Макрону – 46 и 34 процента, Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель – 52 и 31 процент соответственно.

В России доверие к Президенту Соединенных Штатов сильно упало за последний год. Если в 2017 году Трампу доверяли 53 процента россиян, принявших участие в опросе, то в 2018-м их число снизилось

Исследование проводилось с 20 мая по 12 августа, в нем приняли участие более 26,1 тыс. человек из 25 стран.



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