(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Пациент новосибирской больницы угнал карету скорой помощи, сообщает РИА Новости.

Накануне вечером в больницу в Ленинском районе Новосибирска был доставлен пациент с кожным заболеванием. В какой-то момент мужчина стал вести себя неадекватно, стал угрожать водителю «скорой» ножом, после чего угнал машину скорой помощи и больше получаса катался по городу с включенной сиреной.

В городе был объявлен план «Перехват». Инспекторы ГИБДД смогли задержать угнанный автомобиль, а угонщика передали в руки полиции. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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