В Казани открылся первый кружок по конструированию и пилотированию квадрокоптеров

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Институте физики Казанского федерального университета открылся первый в Казани кружок для школьников по конструированию и пилотированию квадрокоптеров, сообщает пресс-служба КФУ.



Занятия начались 29 сентября. В самом начале знакомства с дронами ребятам рассказали, что общего между ними и чайником, а также, что роднит их с телефонами и марсоходом. Руководитель кружка – старший преподаватель кафедры радиофизики Института физики КФУ Павел Корчагин представил детям разновидности квадрокоптеров.



Слушатели увидели самые разные мультикоптеры: от маленьких, весом всего в несколько десятков граммов – до профессиональных, которые используют в своей работе физики и геодезисты.





Во время занятий в кружке школьники изучат основы электроники и электротехники, программирования, будут решать нестандартные задачи, а после того, как освоят базу пилотирования дронов на манипуляторах, смогут «научить летать» и свои квадрокоптеры.



На сегодняшний день беспилотные летательные аппараты используются для съемки местности, доставки грузов, решения военных задач. Существуют беспилотники, выполняющие функции спасателей, проводников, официантов, пастухов и даже врачей скорой помощи. Специалисты КФУ уверены, что потребность в инженерах-робототехниках будет только расти.

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