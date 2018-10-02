Заседание Литературного салона в Нацмузее РТ посвятят писателю Камилю Каримову

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ 3 октября состоится заседание Литературного салона, посвященного творчеству писателя, заслуженного работника РТ, заслуженного деятеля искусств РТ, лауреата Государственной премии РТ имени Г. Тукая Камиля Каримова, сообщает пресс-служба музея.

На заседании Литературного салона участники встречи обсудят вопросы, связанные с изучением творчества Камиля Каримова.



Камиль Каримов родился в 1950 году в деревне Шали Пестречинского района. После окончания средней школы работал бурильщиком водяных скважин в Казани. Этот этап жизни нашел отражение в произведениях «Ком сэгате» («Песочные часы», 2000), «Сакау куке» («Картавая кукушка», 2003) и других.



После окончания Казанского института культуры, где Каримов учился на режиссерском факультете, он начал работать корреспондентом газеты «Яшь ленинчы» (ныне «Сабантуй»). Также Каримов трудился ответственным редактором альманаха «Идель», ответственным секретарем журнала «Чаян». С 2001 года стал ведущим редактором отдела журнала «Казан утлары».



Камиль Каримов также является автором сборников произведений «Бэхетле кеше» («Счастливый человек», 1984), «Вэгъдэ» («Клятва верности», 1985), «Кулэгэдэ толке бар» («Лиса в тени», 1990), «Узенне бел» («Посмотри на себя», 1997), «Уен» («Игра», 2010) и других.



Премия Тукая присуждена писателю и поэту за книги «Карурманда кара песи» («Черный котенок в лесу») и «Игезэклэр йолдызлыгы» («Созвездие близнецов»). Каримов также прославился как мастер художественного слова, эстрадный артист, автор и ведущий на ТВ.

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