Студентка из Казани завоевала титул «Мисс студенчество ПФО»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Студентка Казанского федерального университета, обладательница звания «Мисс Казань 2018» Гузель Мусина завоевала титул «Мисс студенчество Приволжского федерального округа», сообщает пресс-служба КФУ.



XII Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчество России» проходил в Севастополе. В этом году нашу республику представили Гузель Мусина и студент КНИТУ-КАИ, победитель регионального кастинга «Мистер студенчество России 2018» Данил Петренко.



Гузель Мусина рассказала, что для нее это была незабываемая неделя. Сложнее всего ей дался татарский танец, который она представила в творческом конкурсе. На интеллектуальном конкурсе ей досталась сложная тема: «Пушкин или Лермонтов, Высоцкий или Цой», на которую девушка достойно порассуждала – все члены жюри поставили «пятерки». В видеовизитке Гузель Мусина рассказала о значении своего имени.



«Мое имя в переводе с тюркского означает "самая красивая". А красота — как бриллиант: чем больше у нее граней, тем ярче она сияет. Моя хрупкость и нежность сочетаются с силой и целеустремленностью. Я — модель и я — программист, у меня жесткий временной график, но для семьи и друзей я всегда найду свободную минутку. Я люблю путешествовать, но для меня нет прекраснее места на земле, чем моя Родина», — поведала членам жюри конкурсантка от КФУ.

Гузель отметила, что также боялась конкурса ГТО, так как не любит отжиматься, однако она блестяще справилась с заданиями. По ее словам, это был очень насыщенный фестиваль, и на сегодняшний день он является самым лучшим конкурсом, в котором она когда-либо участвовала.



По итогам конкурса «Мисс студенчество России 2018» признана Полина Яковлева (Республика Чувашия), «Мистером студенчество России 2018» стал Иван Теплов (Саратовская область). Следующий конкурс «Мисс и Мистер студенчество России» пройдет в Чувашии.

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