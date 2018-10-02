Татар-информ

2 октября 2018, 08:14

Политика

КНР призвала США остановить провокации в Южно-Китайском море

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Политика

КНР призвала США остановить провокации в Южно-Китайском море

Китай собирается предпринять все необходимые для защиты национального суверенитета и безопасности действия, заявила официальный представитель МИД КНР.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Китай требует от США немедленно прекратить провокации Военно-морских сил в Южно-Китайском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

«Мы решительно требуем от американской стороны немедленно исправить свои ошибки, прекратить провокации, чтобы избежать ущерба двусторонним отношениям, миру и стабильности в регионе», – заявила Хуа Чуньин.

По ее словам, Китай собирается предпринять все необходимые для защиты национального суверенитета и безопасности действия.

Она отметила, что Вашингтон не обращает внимания на совместные стремления региональных государств, прибегает к провокационным действиям, под предлогом «свободы навигации» нарушает основные международные нормы, угрожает суверенитету Китая и причиняет ущерб стабильности в регионе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что китайский эсминец 30 сентября прошел на «небезопасном» расстоянии от боевого корабля США в Южно-Китайском море.

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