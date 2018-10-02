В Музее естественной истории РТ состоится приуроченный Дню животных праздник

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Музее естественной истории Татарстана 6 и 7 октября состоится праздник, посвященный Всемирному дню животных, сообщает пресс-служба музея.

В эти дни музей подготовил для своих посетителей насыщенную программу. Так, 6 октября состоится квест с путеводителем и презентация проекта «Комната открытий». Юные посетители при помощи микроскопов узнают ответы на вопросы: что общего между морскими ежами и морскими звездами, для чего нужны щипчики морскому ежу, почему ученые называют бабочек чешуекрылыми.



В этот же день все желающие смогут принять участие в музыкальной викторине «В мире животных». Каждый участник сможет проверить свои знания и узнать много нового о животных и издаваемых ими звуках. Любители аквагрима смогут поучаствовать в «Природном маскараде»: перевоплотиться в любимых животных можно будет в вестибюле музея, ведь так путешествие по музею станет гораздо веселее.



7 октября для ребят сотрудники музея также проведут квест, пройдет квиз-лекция «Зверята и ребята», интерактивное научное шоу «Приключения маленького моля» и мастер-класс по живописи в смешанной технике «Рыба-кит».

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