Стала известна дата премьеры седьмого сезона шоу «Голос»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Седьмой сезон вокального проекта «Голос» под названием «Голос. Перезагрузка» выйдет на «Первом канале» 12 октября, передает ТАСС.

Наставниками в новом сезоне станут композитор Константин Меладзе, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, певица Ани Лорак и рэпер Баста.



Вокальный конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.



Проект начнется со «слепых» прослушиваний, на которых члены жюри не видят исполнителя, выбирая его лишь по голосу. На этом этапе будут соревноваться полторы сотни вокалистов, успешно выдержавших кастинги, которые проходили в Останкино в течение всего лета.



Шнуров заявил, что для того чтобы он нажал на «красную кнопку», тем самым приглашая исполнителя в свою команду, его надо удивить. По словам певца, четкого плана у него нет, он действует по наитию.



В седьмом сезоне у зрителей появится возможность проголосовать за «Лучшего наставника сезона».

Первым победителем «Голоса» стала наша соотечественница Дина Гарипова.

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