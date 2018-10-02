Японское Правительство ушло в отставку в полном составе

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, чтобы Премьер-министр страны Синдзо Абэ сформировал новый кабинет министров после победы на выборах Председателя правящей Либерально-демократической партии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Киодо.

После того, как Абэ принял отставку всех членов своего третьего по счету Кабмина со времени избрания на пост Премьер-министра в 2012 году, он начнет формировать новый кабинет.

Планируется, что только треть из 18 министров перейдут из прежнего кабинета. На своих постах останутся ключевые министры и самые близкие Премьеру политики.

Вечером 2 октября император Японии официально утвердит новый Кабмин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Абэ назвал условие для заключения мирного договора между Москвой и Токио.

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