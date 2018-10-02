В Челнах вынесли приговор подвесившему к двери гранату экс-полицейскому

(Набережные Челны, 2 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах вынесли приговор подвесившему гранату к ручке двери экс-полицейскому. Ближайшие шесть лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 22 февраля в одном из подъездов дома №7 Автограда житель обнаружил подвешенный к ручке двери соседней квартиры предмет, напоминающий гранату. На место прибыли саперы МВД по РТ и сотрудники других экстренных служб города. Из дома были эвакуированы 40 человек. 27-летнюю женщину с четырехлетней дочкой, квартиру которой заминировали, пришлось эвакуировать по пожарной лестнице через окно.

Саперы сняли устройство с двери и отправили его на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по РТ. На следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний житель поселка ЗЯБ, который, по версии следствия, таким образом напомнил о долге. В деле упоминаются 190 тысяч рублей, которые он якобы передал женщине для того, чтобы та использовала их в банковской операции.





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