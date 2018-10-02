СМИ: Корабль китайских ВМС небезопасно приблизился к эсминцу США

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Действия Военно-морских сил Китая вызвали небезопасный инцидент с участием эсминцев КНР и США в Южно-Китайском море 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Китайский эсминец Luyang приблизился к эсминцу Decatur во время небезопасного и непрофессионального маневра рядом с рифом Гейвен в Южно-Китайском море, заявил представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун.

Он отметил, что китайский корабль совершал серию агрессивных маневров, которые сопровождались предупреждениями в адрес Decatur с призывом оставить район.

Ранее в СМИ сообщалось, что 30 сентября эсминец Decatur ВМС США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море.

По словам Брауна, Luyang приблизился к кораблю ВМС США на расстояние «в пределах 45 ярдов» (немного более 41 м), из-за чего члены экипажа Decatur вынуждены были совершить маневр, чтобы не столкнуться.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что американский беспилотный корабль приблизился к российскому побережью Черного моря.

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