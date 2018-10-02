Татар-информ

2 октября 2018, 06:30

Наука и образование

В Турции откроются курсы татарского языка

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Наука и образование

В Турции откроются курсы татарского языка

Занятия по татарскому языку будут проходить в Стамбульском Университете 29 мая.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). В Стамбульском Университете 29 мая в отделении турецкого языка и литературы факультета литературы будут открыты курсы татарского языка. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил из Анкары Левант Булут. 

«Университет 29 мая Турции — один из сильнейших высших учебных заведений, расположенный в самом центре Стамбула. Он был основан в 2010 году, здесь студенты получают качественное высшее образование международного уровня. В университете есть отделение турецкого языка и турецкой литературы, где в скором времени откроют двери курсы татарского языка. На данный момент 40 человек изъявили желание посещать занятия, но заинтересовавшихся гораздо больше. Курсы будет вести лектор университета — доктор Гоксель Озтурк», — рассказал Булут. 

По его словам, для ведения курса необходимы учебники и пособия. «В Турции желающих изучать татарский язык, как и в Татарстане, много. К сожалению, не хватает книг. Насколько я знаю, в Турции проживает более 100 тысяч татар, некоторые из них понимают татарский, но не могут на нем говорить, некоторые вообще не знают язык. Планируем организовать и начать курсы татарского языка в университете. Татары Турции стараются сохранить свой родной язык, обучать языку своих детей. Поэтому, если Татарское книжное издательство, Всемирный конгресс татар или Казанский федеральный университет сможет помочь нам с учебниками по татарскому языку, мы были бы очень благодарны», — говорит он. 

«Было бы проще изучать язык с помощью аудиодисков. Вообще, требуются интересные книги и форматы не только по изучению языка, но и о татарской культуре, искусстве, традициях, обычаях», — отмечают организаторы курсов татарского языка.

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