АО «Татмедиа» нарастило присутствие в соцсетях в 2,5 раза

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). За неполных три года почти в 2,5 раза увеличилось количество подписчиков филиалов АО «Татмедиа» в соцсетях. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор медиакомпании Андрей Кузьмин.

Как рассказал глава «Татмедиа», общее количество подписчиков в социальных сетях филиалов составляет уже 1 млн 250 тыс. человек. В 2016 году общее количество подписчиков было 520 тыс. человек.

«Еще один интересный показатель — уникальные переходы из соцсетей на сайты, этот показатель составляет 1 млн 930 тыс. человек в месяц», — отметил Кузьмин.

В среднем интернет-ресурсы АО «Татмедиа» посещают 236 тыс. 607 уникальных посетителей. Ежемесячная посещаемость (данные за сентябрь) — 7 млн 98 тыс. 210 уникальных посетителей.

«Нам нужно идти туда, где сегодня находится наш читатель», — подчеркнул Кузьмин.

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