Андрей Кузьмин: «Мы не позволим губить издание из-за некомпетентности редактора»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В АО «Татмедиа» выработана система оценки эффективности редакторов филиалов медиакомпании. Работу редакторов оценивают по таким параметрам, как контент, состояние подписки, посещаемость сайта и соцсетей, экономическая составляющая. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.

В соответствии с этим определены зеленая, желтая и красная зоны. Если глава редакции в течение трех месяцев оказывается в красной зоне, его вызывают в Казань, где ему пытаются помочь исправить ошибки.

«Есть же беда, которую можно поправить, помочь. А есть вина, которая называется нежеланием. Это нежелание существовать в современных условиях, нежелание понимать, что человек не должен работать так, как он десять – пятнадцать лет работает, нежелание поиска людей, партнеров и просто профессиональная некомпетентность», – пояснил Андрей Кузьмин.

Если многочисленные предупреждения и консультации не помогают редактору решить проблему, АО «Татмедиа» вынуждено расстаться с ним, отметил руководитель медиакомпании. Многим возрастным редакторам может быть сложно переключиться на новые форматы работы, продолжил собеседник агентства. Тем не менее в компании есть руководители со стажем в двадцать – тридцать лет, которым удалось перестроить свое мышление и начать работу на новом уровне.

«Это касается и газет, и журналов. Мы не позволим губить издание из-за некомпетентности редактора и его нежелания работать в современных условиях. Мы будем искать варианты, когда придет другой человек и даст новую жизнь, новое дыхание», – подытожил глава АО «Татмедиа».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что АО «Татмедиа» нарастило присутствие в социальных сетях в два с половиной раза.

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