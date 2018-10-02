О ходе Декады пожилых людей в Татарстане расскажут в Доме Правительства РТ

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Теме проведения Декады пожилых людей в Республике Татарстан в 2018 году будет посвящен брифинг, который состоится сегодня в здании Кабинета министров РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Брифинг начнется ровно в 8.30 утра. В онлайн-режиме он будет транслироваться на сайте tatarstan.ru. В формате видеоконференц-связи к нему будут подключены муниципальные районы и города республики.

Спикерами на брифинге выступят министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, управляющий отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин и первый заместитель министра здравоохранения республики Сергей Осипов.



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