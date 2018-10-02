В ОЭЗ «Алабуга» состоится запуск новой линии завода Rockwool

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня с рабочей поездкой посетит территорию особой экономической зоны «Алабуга». Поездка состоится во второй половине дня, сообщается на официальном сайте Правительства РТ.

На площадке ОЭЗ глава Правительства республики примет участие в запуске новой производственной линии завода Rockwool. Предприятие начинает выпуск субстрата Grodan из каменной ваты для растениеводства.

Завод Rockwool был открыт на территории ОЭЗ «Алабуга» в апреле 2012 года. На тот момент предприятие обладало самой мощной в мире линией по производству каменной ваты.



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