Музыкально-литературная гостиная собрала любителей романсов в Тетюшах

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Тетюшской детской школе искусств в рамках Декады пожилых людей состоялась музыкально-литературная гостиная «Романтика романса», пишет газета «Авангард».

В зале собрались любители романсовой лирики разных профессий, находящиеся на заслуженном отдыхе. С приветственным словом к присутствующим обратилась директор школы искусств Екатерина Баландина, которая поздравила всех присутствующих с Днем мудрости, почитания и уважения, пожелала здоровья, хорошего настроения, творческих успехов и всего самого наилучшего.

Преподаватель музыки Лилия Кузнецова совместно с руководителем общества инвалидов Ниной Халиковой подготовили музыкальную программу. Ведущие рассказали об истории возникновения западноевропейского и русского романса, об особенностях исполнения романсовой музыки, а также о композиторах и исполнителях этого жанра.

На протяжение всего мероприятия звучали известные романсы в исполнении группы «Ретро-песня», преподавателей школы искусств под аккомпанемент Константина Лебедева. Мероприятие сопровождалось тематической презентацией и видеорядом, работала выставка картин учащихся художественного отделения.

Участницы из районного общества инвалидов отметили необыкновенную атмосферу душевного тепла, доброты и взаимопонимания, царившую на вечере.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.