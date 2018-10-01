Татар-информ

2 октября 2018, 06:17

Культура

Музыкально-литературная гостиная собрала любителей романсов в Тетюшах

Рекомендуем

Культура

Музыкально-литературная гостиная собрала любителей романсов в Тетюшах

Фото: tetushi.tatarstan.ru

Для тетюшцев третьего возраста в школе искусств подготовили концерт, художественную выставку и лекции об истории романса.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Тетюшской детской школе искусств в рамках Декады пожилых людей состоялась музыкально-литературная гостиная «Романтика романса», пишет газета «Авангард».

В зале собрались любители романсовой лирики разных профессий, находящиеся на заслуженном отдыхе. С приветственным словом к присутствующим обратилась директор школы искусств Екатерина Баландина, которая поздравила всех присутствующих с Днем мудрости, почитания и уважения, пожелала здоровья, хорошего настроения, творческих успехов и всего самого наилучшего.

Преподаватель музыки Лилия Кузнецова совместно с руководителем общества инвалидов Ниной Халиковой подготовили музыкальную программу. Ведущие рассказали об истории возникновения западноевропейского и русского романса, об особенностях исполнения романсовой музыки, а также о композиторах и исполнителях этого жанра.

На протяжение всего мероприятия звучали известные романсы в исполнении группы «Ретро-песня», преподавателей школы искусств под аккомпанемент Константина Лебедева. Мероприятие сопровождалось тематической презентацией и видеорядом, работала выставка картин учащихся художественного отделения.

Участницы из районного общества инвалидов отметили необыкновенную атмосферу душевного тепла, доброты и взаимопонимания, царившую на вечере.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Узбекский драмтеатр представил спектакль в Казани «Материнское поле» Чингиза Айтматова
Новости дня
06:42
СМИ: Корабль китайских ВМС небезопасно приблизился к эсминцу США
06:30
В Турции откроются курсы татарского языка

Занятия по татарскому языку будут проходить в Стамбульском Университете 29 мая.

06:17
Музыкально-литературная гостиная собрала любителей романсов в Тетюшах

Для тетюшцев третьего возраста в школе искусств подготовили концерт, художественную выставку и лекции об истории романса.

05:11
В Альметьевске выбрали лучшего «Автобабая 2018»

Победителем стал Вальмер Гильманов, второе место занял Равиль Хабреев, третье – Камиль Гафиатуллин.

04:43
Новая снегоуборочная техника прибыла в Камские Поляны

Ключи от самосвалов, автогрейдеров и тракторов главам муниципальных образований РТ вручал Президент Татарстана.

03:13
Елабужские медики перед торговыми центрами проверили давление у пожилых горожан

В городе прошла акция «Проверь свое артериальное давление».

02:14
Челнинские борцы на поясах оказались лучшими на первенстве Татарстана в Тетюшах

Вторую ступень пьедестала заняли борцы Балтасинского района, бронзовыми призерами стали альметьевцы.

01:29
Туристы из Португалии побывали в Лаишевском районе

Португальцы отведали местного никольского хлеба, приобрели сувенирную продукцию, обереги.

00:10
Футболисты «Нефтехимика» провели урок физкультуры для школьников

Андрей Голубев и Илья Трунин вместе с педагогом по физкультуре и учениками организовали матч, который закончился вничью – 0:0.

1.10 23:52
Филип Уремович: В концовке матча был чистый пенальти в ворота «Крыльев»

Защитник казанского «Рубина» прокомментировал победу своей команды и спорные моменты в матче с «Крыльями Советов».

1.10 23:24
Доходная часть бюджета Казани увеличена почти на 500 млн рублей

Изменения в решении «О бюджете муниципального образования Казани на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» приняли депутаты Казгордумы.

1.10 23:23
Заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима назначена на новую должность

Экс-замминистра отметила, что о новом месте работы она сообщит чуть позже.

1.10 23:14
Хорен Байрамян подчеркнул значимость и заслуженность победы «Рубина» над «Крыльями Советов»

Футболист «Рубина» прокомментировал домашнюю победу над «Крыльями Советов».

1.10 23:12
Тренер по зумбе из Туниса закрыл летний сезон «Зеленого фитнеса» в Альметьевске

В финале мероприятия подвели итоги и наградили самых активных участников сезона «Зеленый фитнес».

1.10 22:44
Главный тренер «Крыльев Советов» Тихонов взял на себя вину за поражение от «Рубина»

В Казани самарцы уступили со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах.

1.10 22:35
Нижнекамским ветеринарам вручили три «Ларгуса»

В честь 25-летия Главного управления ветеринарии Кабмина РТ районы республики получили 101 «карету скорой помощи» для животных.

1.10 22:30
Лорда Уэйверли из Великобритании впечатлили условия ведения бизнеса в Татарстане

Юрий Камалтынов в Казани встретился с членом Палаты Лордов Великобритании.

1.10 22:16
Курбан Бердыев: «Рубин» показал характер в матче против «Крыльев Советов»

Главный тренер казанской команды отметил, что ожидал непростого матча с минимальным количеством моментов.

1.10 22:08
Бердыев прокомментировал решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России

По словам главного тренера «Рубина», капитан российской сборной принял правильное решение.

1.10 21:50
«Рубин» на 93-й минуте забил решающий гол в ворота «Крыльев Советов»

Точный удар Сердара Азмуна принес казанской команде победу со счетом 2:1.

1.10 21:45
В 2018 году на дорогах Елабуги погибли 11 человек

Начальник Отделения ГИБДД по Елабуге рассказал о том, что наблюдается рост ДТП в самом городе.

1.10 21:13
Погрузка РЖД в сентябре увеличилась на один процент
1.10 21:00
В Елабуге прошел марафонский заплыв среди моржей

Соревнования прошли на реке Криуша, а температура воды составляла 11 градусов.

1.10 20:56
Рустам Минниханов и Посол Дании в РФ обсудили перспективы сотрудничества

Карстен Сендергорд отметил, что у Татарстана высокий экономический и инвестиционный потенциал.

1.10 20:48
В осенний призыв из Нижнекамска отправятся служить 350 новобранцев

Новобранцы будут проходить службу в различных родах и видах войск, большинство из них – на территории Центрального военного округа.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×