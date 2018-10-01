Татар-информ

2 октября 2018, 09:00

Общество

Снобы, провинциалы и инстаграмщицы оценят лучшие курорты

Общество

Снобы, провинциалы и инстаграмщицы оценят лучшие курорты

Новый проект стартует 14 октября в 11:00 на телеканале СТС.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Прыжок с самой высокой телебашни, ужин в самом дорогом ресторане мира, встреча с суперзвездой Рианной и другие невероятные приключения выпали на долю участников трэвел-шоу «Туристы». В новом проекте, который стартует 14 октября в 11:00 на СТС, сотни лучших экскурсий, гостиниц и ресторанов оценят сразу три группы типичных российских отдыхающих: «наши из Красноярска», «олигархи из Петербурга» и «тусовщицы». И то, что для одних является представлением о райском отдыхе, для других покажется кошмаром наяву. 

Европа, Латинская Америка, Азия — в объективы камер попадут самые известные курорты практически со всего мира, которые уже опробовали на себе Мадонна, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопез и другие голливудские звезды. Участники проекта — люди совершенно разного статуса, финансового достатка и опыта путешествий. И если супружеская пара из Красноярска предпочитает отдых в Турции по системе «все включено», питерские эстеты выбирают отели, стоимость которых не меньше 60 тысяч рублей за сутки, то московские тусовщицы готовы лететь куда угодно, лишь бы собрать сотни лайков. 

ТУРИСТЫ

«СНОБЫ»: Юрий и Наталья Дормидошины 

Юрий и Наталья — пара из Санкт-Петербурга, желанные гости модных показов и хипстерских вечеринок. Главным эксцентрикам северной столицы нравится окружать себя роскошными вещами и не менее роскошными людьми. Они опытные путешественники, которые успели побывать в самых отдаленных уголках планеты, поэтому удивить их очень и очень сложно. 

Наталья Дормидошина: «Раньше отдых не выводил нас из зоны комфорта, а мне всегда хотелось чего-то экстремального, вот поэтому проект меня и привлек. Я специально не сказала Юре, что будут условия, отличные от того, к чему мы привыкли. Иначе он бы не согласился». 

Юрий Дормидошин — первый 74-летний турист, путешествующий под прицелами телекамер, и точно один из немногих, кто в таком возрасте ради шоу решился покорить горы Непала, которые находятся на высоте 4100 метров, и прокатиться на багги в сорокоградусную жару.

Юрий Дормидошин: «До сих пор не понимаю, зачем я согласился на эту авантюру, ведь чувствовал же, что ничего хорошего меня не ждет. Кошмарнее всего было в Эмиратах. Когда меня высадили в пустыне, там было сорок пять градусов! Я думал, что умру от жары».

«ПРОВИНЦИАЛЫ»: Дмитрий и Татьяна Шиловы 

Семейная пара из Красноярска — популярные блогеры, которые уже стали легендой в Сибири: их юмористический блог на YouTube насчитывает более 625 тысяч подписчиков и 226 миллионов просмотров. Дима и Таня — те, про кого чаще всего говорят: «Ох уж эти русские!»

Дмитрий Шилов (@raddytv): «До этого мы с женой отдыхали по системе „все включено“ и за пределы отеля не выходили. А во время съёмок в шоу о комфорте можно было только мечтать! Мы жили в пещере, совершили тяжелое восхождение в Непале и открыли для себя турецкую Каппадокию с экстремальной стороны!»

«ИНСТАГРАМЩИЦЫ»: Алина Астровская, Женя Петрова и Яна Сухова

Алина, Женя и Яна — популярные московские тусовщицы. Зрители знают Алину как яркую участницу музыкального проекта СТС «Успех», а Женю и Яну как звезд реалити-шоу. Девушки привыкли выкладывать в Instagram все, что видят, и готовы поделиться своими впечатлениями о знаменитых достопримечательностях. 

Женя Петрова (@jenya_petrova): «Мне нравится, что проект объединяет абсолютно несовместимых людей: я бы, например, в жизни не пересеклась с другими участниками. Я еду в отпуск, чтобы провести его максимально активно, кто-то ищет места, где „все включено“, а есть те, кому и пять звезд мало. Мы абсолютно разные, но в шоу у нас одна среда обитания».

Яна Сухова (@suhova): «Мы показываем, как в одной и той же стране могут отдохнуть московские девчонки, молодая пара из Красноярска и питерские интеллигенты. Получается, что каждый зритель найдет что-то для себя. Кроме того, наша программа позволяет открыть интересные туристические тропинки: я вот, например, даже Турцию увидела с новой стороны».

«ТУРИСТЫ» 

Отдых по-нашему — с 14 октября на СТС!

По воскресеньям в 11:00

Производство: ZAMALEEV PRODUCTION

Жанр: трэвел-шоу

Кол-во выпусков: 12 

Хронометраж: 48 минут

Генеральные продюсеры: Антон Федотов

Продюсеры: Екатерина Ласкари, Фатима Гаппоева, Федор Замалеев

Креативный продюсер: Татьяна Замалеева

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