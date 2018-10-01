Новая снегоуборочная техника прибыла в Камские Поляны

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Новая снегоуборочная машина прибыла в поселок городского типа Камские Поляны. Ключи от техники вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Помимо нижнекамского моногорода самосвалы, автогрейдеры и тракторы получили и другие населенные пункты республики.





Всего же районам из республиканского центра передано порядка 250 единиц техники, отремонтировано около 80 «КАМАЗов». По словам Рустама Минниханова, эта работа будет продолжена и дальше, чтобы вовремя чистились и ремонтировались дороги, оказывался необходимый сервис.



Заместитель главы Нижнекамского района Эльвира Долотказина отметила, что коммунальные службы в полную силу готовятся к зимнему сезону.



На прошлой неделе в районе началась подача тепла в жилые дома.

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