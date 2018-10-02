Елабужские медики перед торговыми центрами проверили давление у пожилых горожан

(Елабуга, 2 октября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках декады пожилых людей в Елабуге прошла акция «Проверь свое артериальное давление». Медики работали возле торговых центров в 4-м и 22-м микрорайонах. Всего за пару часов давление проверили свыше 120 горожан.

Как сообщили в кабинете медпрофилактики ЦРБ, у трети участников акции выявили повышенное артериальное давление. По результатам обследования каждый получил консультацию врача-терапевта. Кроме того, елабужанам были вручены информационные материалы по профилактике артериальной гипертензии, избыточной массы тела и здоровому образу жизни.



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