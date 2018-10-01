Челнинские борцы на поясах оказались лучшими на первенстве Татарстана в Тетюшах

(Набережные Челны, 2 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинские борцы на поясах победили на первенстве Татарстана в Тетюшах.

Первенство РТ по борьбе на поясах на Кубок Федерации проводилось среди юношей 2000-2001 года рождения. В соревнованиях приняло участие более 400 спортсменов Татарстана.

По итогам соревнований, «золото» завоевали спортсмены ДЮСШ «Витязь» из Набережных Челнов. Вторую ступень пьедестала заняли борцы Балтасинского района. Бронзовыми призерами стали альметьевцы.

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