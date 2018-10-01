Футболисты «Нефтехимика» провели урок физкультуры для школьников

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Ученики школы «Норма 36» встретились с игроками футбольного клуба «Нефтехимик». В гости к ребятам пришли профессиональные футболисты – Илья Трунин, Андрей Голубев и Валерий Захаров, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Спортсмены провели для детей урок физкультуры, который начался с легкой пробежки и небольшой разминки.

Затем Андрей Голубев и Илья Трунин вместе с педагогом по физкультуре и учениками организовали матч, который закончился вничью – 0:0. В серии послематчевые пенальти команда Андрея Голубева оказалась сильнее.

Как считают педагоги школы «Норма 36», подобные занятия физкультурой прививают у ребят интерес к спорту, у детей появляется стремление заниматься спортом.

В финале встречи футбольная команда «Нефтехимик» пригласила учеников и педагогов на матч против «Уфы-2» 12-го тура ОЛИМП (первенства среди команд ПФЛ), который состоится 6 октября.

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