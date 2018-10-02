Туристы из Португалии побывали в Лаишевском районе

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Село Никольское Лаишевского района РТ посетила туристическая группа из Португалии, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



Португальцы отведали местного никольского хлеба, приобрели сувенирную продукцию, обереги. Во второй части экскурсии туристы посетили «Русское подворье», где в книге почетных гостей поделились теплыми впечатлениями.

Путешествие иностранцев проходило по этническому маршруту Лаишевского района в сопровождении директора Лаишевского музея имени Г. Р. Державина Фариды Муртазиной.

25 сентября делегация из Калужской области побывала на месте съемок сериала «Зулейха открывает глаза».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что студенты из Австрии посетили Альметьевский краеведческий музей.

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