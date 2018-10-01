Филип Уремович: В концовке матча был чистый пенальти в ворота «Крыльев»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист казанского «Рубина» Филип Уремович после победы над «Крыльями Советов» заявил, что арбитр не назначил чистый пенальти в ворота самарской команды в концовке матча.

На последних минутах Сердар Азмун бил в пустые ворота и попал в Жозе Надсона: «Рубин» всей командой бросился к судье в надежде на пенальти. «Думаю, в концовке был чистый пенальти в ворота „Крыльев“. Мы прессинговали арбитра, и, возможно, это сыграло свою роль в победном забитом мяче на 93-й минуте. Офсайд в голе „Крыльев“? Я не видел этот момент и не слышал, чтобы кто-то говорил об офсайде», — отметил Уремович.

Казанцы обыграли «Крылья» благодаря голу Азмуна на последней минуте. «Я счастлив, победа на последних секундах — это лучшая беда. Мы показали характер и свою игру. Это то, как мы должны играть: нужно сражаться на поле, и тогда мы сможем победить кого угодно. Бердыев поздравил нас с победой. В раздевалке он сказал, что мы показали характер и сыграли как команда. Он был очень доволен. Таблица? Мы могли быть как выше, так и ниже. Но сейчас у нас есть неплохой результат. Надеемся, что мы сможем попасть в зону Лиги Европы или даже Лиги чемпионов», — добавил игрок.

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