Заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима назначена на новую должность

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Лариса Сулима назначена на новую должность. Об этом она сообщила на своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня на аппаратном совещании Министерства образования @mon.rt меня проводили на новую работу. Завершился один из самых сложных, но безумно интересных этапов профессиональной карьеры. В #минобразованиярт отвечала за воспитательную политику, дополнительное образование детей, опеку и педагогическую поддержку детей-сирот. Огромные слова благодарности команде @vospitaniemoinrt @rcvrrt @rdshrt @unarmiart, всем детским домам, центрам семейного устройства, Центрам „Росток“, „Костер“, спецшколе для детей с девиантным поведением имени Галлямова, всем муниципальным органам образования, отделам опеки, учреждениям дополнительного образования детей, колледжам и техникумам, школам, ВУЗам #татарстана, нашим партнерам @minmol_rt @minsport_rt @rc_leto @liga_studentov @atm_rt @rsm_rt @kazanvolunteers @volunteers70tatarstan @sdo_rt @worldskills_rt @snt_roo @sms_deti_rt @uid_16 @selet.official @wwwyoldru @unarmia @skm_rus @dashutatt @roskvantorium @minprosvet, всем родительским сообществам за совместную работу во благо #детитатарстана #молодежьтатарстана!» — написала Лариса Сулима в своем аккаунте.

Экс-замминистра не сообщает, где она будет работать в дальнейшем. «Безусловно, заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан не сможет оставить сферу образования. О моем назначении — чуть позже», — сказала Лариса Сулима ИА «Татар-информ».

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