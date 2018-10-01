Хорен Байрамян подчеркнул значимость и заслуженность победы «Рубина» над «Крыльями Советов»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник казанского «Рубина» Хорен Байрамян назвал победу своей команды над «Крыльями Советов» заслуженной и отметил ее важность.

Решающий гол казанцы забили на последних секундах матча. «Вы, наверное, все видели, какие эмоции были у нас после второго гола — вся скамейка подорвалась, я вообще побежал к ребятам. Эмоции очень хорошие, положительные. Я считаю, что это заслуженная победа. Мы у своих ворот почти ничего не дали создать. Да, пропустили один момент, видимо, из раздевалки вышли и потеряли концентрацию на секунду. Пропущенный гол? Я не видел еще момент. Нам покажут и расскажут, кто и где сыграл неправильно. Слава богу, что ребята додавили и сумели выиграть, взяли очень важные три очка», — отметил Байрамян.

Во время матча арбитры приняли несколько неочевидных решений: «Крылья» забивали из офсайда, а в концовке не был назначен пенальти за игру рукой. «По поводу гола — показалось, что был офсайд. Но это нам показалось, а игрокам „Крыльев“ так не показалось. Мы все это посмотрим на повторах. Что касается руки, со скамейки запасных не так хорошо видно, обзор не тот. Ребята спорили, значит, им видно лучше. Но не поставил — не поставил: видимо, так должно было быть», — добавил игрок.

«Рубин» на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 — у казанцев забили Вячеслав Подберезкин и Сердар Азмун, в составе гостей отличился Максим Канунников.

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