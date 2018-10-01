Доходная часть бюджета Казани увеличена почти на 500 млн рублей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Доходная часть бюджета Казани увеличена на 471,44 млн рублей и составила 23 млрд 831,5 млн рублей.

Изменения в решении «О бюджете муниципального образования Казани на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» приняли сегодня депутаты на внеочередной XXVIII сессии Казанской городской Думы.

По словам начальника финансового управления Ирека Мухаметшина, доходная часть бюджета увеличилась в первую очередь благодаря субсидиям из бюджета республиканского по различным целевым программам (повышение оплаты труда, проведение общегородских мероприятий, реконструкция очистных сооружений Казани и др.). Таким образом Татарстан дополнительно субсидировал в свою столицу 424 млн рублей.

43,9 млн рублей внесли в городской бюджет автономные и бюджетные организации, оплатив свою дебиторскую задолженность.

На 2019-й и плановый период двух последующих годов дотацию (на выравнивание бюджетной обеспеченности) заменили средствами дополнительных отчислений налога на доходы физических лиц.

Кроме того, было принято решение покрывать увеличение расходной части бюджета за счет средств резервного фонда Казани и доходов от продажи акций.

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