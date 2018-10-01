Лорда Уэйверли из Великобритании впечатлили условия ведения бизнеса в Татарстане

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Лорд Уэйверли из Великобритании положительно оценил условия ведения бизнеса в Татарстане, в том числе для иностранных инвесторов. Об этом он заявил на встрече с заместителем Председателя Госсовета РТ Юрием Камалтыновым, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Член Палаты Лордов Великобритании, заместитель председателя межпартийной парламентской группы по РФ Джон Десмонд Форбс, лорд Уэйверли посетил Татарстан с рабочим визитом. Сегодня он встретился с заместителем Председателя Госсовета Татарстана Юрием Камалтыновым.

Стороны обсудили торговые отношения, а также вопросы межпарламентского и культурно-гуманитарного сотрудничества.

По мнению лорда Уэйверли, важен межрегиональный диалог для преодоления существующих барьеров. «Бизнес – это ключевая сила, которая может послужить хорошим толчком для взаимодействия», – убежден он.

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