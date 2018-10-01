Главный тренер «Крыльев Советов» Тихонов взял на себя вину за поражение от «Рубина»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» в Казани.

Ошибку в концовке матча допустил вышедший на замену футболист самарцев Георгий Тигиев. «Эта замена — моя ошибка: Зотов подустал, набегался, и мы решили поменять его. Тигиев сначала пошел в обводку в центре, потом была подача с его фланга. Все ребята старались, но это несчастье — проигрывать на последних минутах. Это футбол, никто не знает, кто может ошибиться через минуту», — отметил Тихонов.

Также наставник «Крыльев Советов» прокомментировал выбор вратаря на матч в Казани. «Сергей (Рыжиков) в нескольких матчах пропустил определенное количество голов, в последнем матче играл Конюхов. Не стали его менять. К тому же, Сергею было бы психологически непросто играть в Казани», — добавил главный тренер.

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