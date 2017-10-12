Алексей Анисимов

1 октября 2018, 22:16

Спорт

Курбан Бердыев: «Рубин» показал характер в матче против «Крыльев Советов»

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Спорт

Курбан Бердыев: «Рубин» показал характер в матче против «Крыльев Советов»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Главный тренер казанской команды отметил, что ожидал непростого матча с минимальным количеством моментов.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды в домашнем матче против самарских «Крыльев Советов». 

Казанцы выиграли со счетом 2:1, забив решающий матч на 93-й минуте. «До игры я говорил, что на поле будут две равные команды. Мы предполагали, что будет минимум моментов — и „Крылья“ умеют закрываться, и нашу оборону сложно взломать. Хорошо, что сегодня мы показали характер. Пенальти и гол из офсайда? Не видел, была рука или нет. Гол, показалось, был. Сложно судить», — подчеркнул Бердыев. 

Также наставник казанцев прокомментировал вызов игроков в сборные и низкую посещаемость на стадионе «Казань Арена». «Отъезд игроков в сборные — вопрос серьезный. Конечно, мы рады, что наших ребят приглашают. Думаю, приглашения будут и иностранцам. Но этот период важен, чтобы наиграть связи, а у нас 4-5 человек из основного состава не будет, поэтому мы не можем наиграть ни оборону, ни атаку. Посещаемость матчей? Все зависит от нас самих. Конечно, ситуация беспокоит, но если мы будем показывать игру, народ придет», — добавил главный тренер «Рубина».

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