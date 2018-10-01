Бердыев прокомментировал решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.
По словам Бердыева, это послужит мотивацией для плеяды российских вратарей. «Хотел бы поблагодарить Акинфеева, столько лет быть первым в сборной — это сумасшедшая психологическая нагрузка. Он принял правильное решение уйти на пике. Конкуренция среди российских вратарей высокая, за ним есть плеяда игроков высокого уровня. Его уход из сборной будет мотивацией для них, в том числе и для наших ребят», — заявил главный тренер «Рубина».