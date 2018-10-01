«Рубин» на 93-й минуте забил решающий гол в ворота «Крыльев Советов»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Рубин» в матче девятого тура чемпионата страны дома обыграл самарские «Крылья Советов»: игра завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 27-й минуте провели казанцы усилиями Вячеслава Подберезкина, но практически сразу после перерыва гости отыгрались — отличился Максим Канунников. Победный гол на последних секундах матча провел форвард «Рубина» Сердар Азмун.

На очную встречу в столице Татарстана соперники выходили в статусе участников 1/8 финала Кубка России: «Рубин» для выхода в эту стадию обыграл «Химки», а «Крылья» в дополнительное время были сильнее «Тамбова». В восьмом туре чемпионата казанцы гостили в Туле — гол Филипа Уремовича на последних минутах принес подопечным Курбана Бердыева ничью. Помимо двух очков «рубиновые» в той игре потеряли основного центрального защитника: Чико Флорес получил удар локтем в лицо. После обследования у испанца нашли перелом носа, и, как минимум, на неделю центрдеф казанцев выбыл из строя. Главной интригой у самарцев была позиция вратаря — именно в «Крылья» отправился Сергей Рыжиков после целого десятилетия в «Рубине». В сезоне голкипер провел за самарцев три матча, один из которых сыграл на ноль, а в двух других пропустил семь мячей. Но тренерский штаб «Крылышек» решил оставить Рыжикова на скамейке запасных, доверив место в основе Евгению Конюхову. На острие атаки у гостей в казанском матче вышел Максим Канунников, в запасе остался Денис Ткачук, а вне заявки — Тарас Бурлак: футболистов с «рубиновским» прошлым в Самаре сейчас хватает.

По осени футбол в Казани редко получается зрелищным — за полтайма на двоих соперники создали одну более-менее опасную атаку. Ее авторами стали хозяева: удар Дмитрия Полоза намертво взял Конюхов. При этом мячом больше владели гости, но преобразовать это в голевые моменты у подопечных Тихонова не получалось. Казанцы на исходе первого получаса игры все же распечатали чужие ворота: «Крылья» провалились по центру, и Сердар Азмун с Вячеславом Подберезкиным разыграли образцовую атаку с голевым ударом последнего. Ближе к концу первого тайма в штрафной хозяев в воздухе столкнулись голкипер «Рубина» Иван Коновалов и защитник самарцев Мирал Самарджич. Словацкий игрок «Крыльев» пострадал в этом эпизоде дважды — сначала ему долго оказывали помощь, после чего арбитр показал футболисту желтую карточку. Продолжить матч Самарджич не смог, и еще в первом тайме вместо него на поле вышел Евгений Башкиров.

Сразу после перерыва гости сравняли счет — в атаку подключился Никита Чичерин и пробил по воротам. Удар чуть не получился, но это помогло Кануникову: форвард оказался один перед пустыми воротами и не промахнулся. Публика встретила этот гол свистом — за «Рубин» Канунников забивал «по большим праздникам». Чичерин голевой передачей исправился за свою ошибку, поскольку именно после его обреза казанцы открыли счет. Пропустив, хозяева забрали мяч и стали создавать моменты: удар Виталия Устинова пошел мимо ворот, Полоз тоже не попал в створ. Трибуны свистели и называли футбол обеих команд скучным — в холодный октябрьский вечер зрители пришли на стадион явно не за такой игрой. Некоторые болельщики ушли еще за десять минут до конца матча, отказываясь верить в победу «Рубина». Как оказалось позже, зря. Шанс забить второй мяч у хозяев все же был — на последней минуте Конюхов ошибся на выходе, Азмун бил в пустые ворота, но его удар заблокировали. Хозяева всей командой побежали к арбитру в надежде на пенальти: показалось, что защитник выбивал мяч из пустых ворот рукой. 11-метровый так и не был назначен, а «Рубин» разозлился: Устинов заработал штрафной, пошла подача к чужим воротам, и хозяева просто-напросто «затолкали» мяч за линию. Автором решающего гола стал Азмун — казанцы обыгрывают принципиального соперника и празднуют третью победу в сезоне.

Футбол, российская Премьер-лига. 9-й тур.

«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (1:0)

Голы: Подберезкин (27′), Азмун (90+’) — Канунников (49′).

Желтые карточки: Камболов (65′) — Самарджич (38′)

«Рубин»: Коновалов Ив., Байрамян (Кудряшов, 77′), Гранат, Навас, Уремович, Устинов, Камболов, Коновалов Иг., Подберезкин (Могилевец, 60′), Полоз (Бухаров, 63′), Азмун.

«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов (Тигиев, 90′), Рохель, Надсон, Самарджич (Башкиров, 43′), Чичерин, Ланин, Антон, Молло (Соболев, 86′), Мияйлович, Канунников.

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