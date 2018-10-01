Рустам Минниханов и Посол Дании в РФ обсудили перспективы сотрудничества

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания в РФ Карстеном Сендергордом, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов поприветствовал гостя и отметил, что республика успешно взаимодействует с Данией в рамках российско-датских отношений. Так, в 2012 году компания Rockwool открыла в ОЭЗ «Алабуга» один из крупнейших европейских заводов по производству негорючих материалов. 2 октября в ОЭЗ состоится открытие второй очереди проекта по выпуску минераловатных субстратов «Grodan» для тепличного растениеводства, в церемонии открытия которой примет участие Сендергорд.

Также в республике используется опыт Дании в области ресурсо- и энергосбережения, а предприятия и вузы Татарстана успешно взаимодействуют с компаниями «Данфосс» и «Хальдор Топсе».

Президент Татарстана отметил, что в течение прошлого года внешнеторговый оборот республики с Данией продемонстрировал значительный рост, и подчеркнул, что необходимо и дальше поддерживать данную динамику.

По словам Сендергорда, у Татарстана высокий экономический и инвестиционный потенциал.

«Это мой первый, но уверен, что не последний визит в вашу республику. Сотрудничество между Татарстаном и Данией развивается: растёт торговый оборот, укрепляются гуманитарные связи», — считает дипломат.

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