Игрок «Крыльев Советов» Самарджич получил травму в матче против «Рубина»

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Защитник самарских «Крыльев Советов» Мирал Самарджич не смог продолжить матч против «Рубина» в Казани из-за травмы — по ходу первого тайма словака заменил Евгений Башкиров.

На 38 минуте первого тайма после штрафного у ворот «Рубина» Самарджич в верховой борьбе столкнулся с вратарем казанцев Иваном Коноваловым. Голкипер поднялся с газона довольно быстро, а вот футболисту гостей долго оказывали помощь врачи. Самарджич вернулся в игру, но все-таки не смог продолжить матч: вместо него на поле появился Евгений Башкиров.

Матч «Рубин» — «Крылья Советов» проходит в Казани. После первого тайма хозяева ведут со счетом 1:0 после гола Вячеслава Подберезкина.

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