Горздрав Казани организовал проверку после информации о неоказанной в больнице помощи ветерану войны

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Управление здравоохранения по Казани организовало внутреннюю проверку после информации о неоказанной в поликлинике помощи ветерану войны, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Во время проверки специалисты выяснили, что хирург казанской поликлиники № 18 не смог сиюминутно принять ветерана, потому что осматривал другого пациента. Врач попросил ветерана подождать, пока он окажет помощь пациенту, который находился на приеме.

Пенсионер ожидал приема в кабинете заведующей терапевтическим отделением поликлиники.

«Мы установили, что пациент имел право на внеочередное обслуживание. В тот момент пациента должны были проводить к хирургу, чтобы он его осмотрел», – объяснил начальник Управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.

По данным Минздрава РТ, необходимости в срочной медицинской помощи на момент обращения ветерана не было.

«В настоящий момент пациент осмотрен хирургом, ортопедом, травматологом, сделаны все необходимые снимки и исследования. Никаких травм, угрожающих жизни и здоровью пациента, не обнаружено. Сегодня Ильнур Халфиев лично побывал у ветерана и поздравил его с Днем пожилых людей», – добавили в Минздраве РТ.

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