Рустам Минниханов встретился с Лордом Уэйверли из Великобритании

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). 1 октября Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Лордом Уэйверли, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничество между российским регионом и Великобританией.
В рамках своего визита Лорд Уэйверли посетил Университет Иннополис и Казанский федеральный университет, ознакомился с деятельностью технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк», а также встретился с представителями различных министерств республики. Об итогах встреч Лорд Уэйверли поделился с Президентом Татарстана.