(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Татарстане главу семьи за избиение жены и сына приговорили к обязательным работам, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галеев.
Как удалось установить следствию, в июне текущего года 44-летний пьяный житель Сабинского района РТ систематически избивал свою жену и 6-летнего сына. При этом мужчина угрожал супруге убийством, а малыша оскорблял и унижал. Медэсперты при осмотре обнаружили на теле ребенка многочисленные ссадины и ушибы. Также специалисты выяснили, что поведение отца нанесло ребенку серьезный моральный вред.
Свою вину мужчина признал полностью. Суд приговорил семейного дебошира к 180 часам обязательных работ.