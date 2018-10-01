Татар-информ

1 октября 2018, 19:54

Официальная хроника

В Татарстане каждый четвертый человек предпенсионного возраста работает

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Официальная хроника

В Татарстане каждый четвертый человек предпенсионного возраста работает

Фото: Султан Исхаков

Программа «Активное долголетие» поможет пожилым людям получить новые специальности и повысить квалификацию.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Татарстане каждый четвертый человек предпенсионного возраста работает, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан реализует пилотный проект по публичному формированию целей и задач органов власти. Задачи и цели проекта формируют эксперты, которые выражают общественное мнение. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о запуске одной из программ этого проекта — «Активное долголетие».

«По словам одного из наших экспертов — председателя Общества инвалидов РТ Рифата Ганибаева, приоритетной задачей является обеспечение занятости и трудоустройства для всех категорий пожилых людей. Сейчас по статистике Татарстана каждый четвертый человек предпенсионного возраста работает. У нас организованы курсы переподготовки и повышения квалификации для тех, кто хочет освоить новые направления. "Активное долголетие" включает в себя занятие творчеством, курсы компьютерной грамотности, занятия танцами и еще многое другое, что охватывает сферу досуга», — рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Кроме этого, в республике существуют общественные клубы, такие как «Жизнелюб» и «Возрождение», которые объединяют тысячи пожилых людей, занимающихся творчеством, спортом и другими активными видами досуга.

По словам Зариповой, отдельное внимание уделяется пожилым людям, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для этого с августа 2018 года организуются специальные школы сиделок на базе учреждений социальной защиты. На сегодняшний момент уже 30 человек прошли обучение по уходу за больными пенсионерами, а именно за инвалидами и людьми, пережившими инсульт. В основном на эти курсы идут женщины предпенсионного возраста с медицинским образованием. Услуга предоставления сиделки платная, цена варьируется в зависимости от возможностей пожилого человека.

Итоги работы общественных экспертов будут подведены 4 октября 2018 года. Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ рассмотрит и проработает все задачи и цели, которые поставит экспертное сообщество, чтобы выделить наиболее приоритетные из них.

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