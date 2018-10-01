(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Жительницу Татарстана оштрафовали за продажу самогона, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суд было установлено, что 56-летняя жительница Тюлячинского района республики, находясь у себя дома, продала местному жителю самогон.

Спиртосодержащую жидкость отправили на экспертизу, которая установила, что алкоголь небезопасен и не пригоден для употребления в пищу.

Женщина свою вину признала. Суд назначил самогонщице наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.



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