Вратарь «Крыльев Советов» Рыжиков остался в запасе на матч против «Рубина» в Казани

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков остался в запасе своей команды на гостевой матч против казанского «Рубина». Именно в Казани Рыжиков отыграл десять лет, выиграв с «рубиновыми» чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

В стартовом составе «Крыльев» выйдет другой экс-«рубиновец» — форвард Максим Канунников. Полностью состав самарцев на предстоящую игру выглядит так: вратарь Евгений Конюхов, защитники Жозе Надсон, Мирал Самарджич, Георгий Зотов, Аугустин Рохель, Никита Чичерин; полузащитники Срджан Мияйлович, Паул-Виорел Антон, Олег Ланин, Йоан Молло и нападающий Максим Канунников.

Матч «Рубина» и «Крыльев» пройдет в Казани 1 октября и начнется в 19.30 по московскому времени. После восьми туров казанцы занимают 10-е место, а самарская команда располагается на 15-й позиции чемпионата страны.

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