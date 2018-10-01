Стал известен состав «Рубина» на матч против «Крыльев Советов»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Стал известен состав казанского «Рубина» на матч против «Крыльев Советов», который сегодня пройдет в Казани. По сравнению с предыдущей игрой чемпионата России тренерский штаб казанцев произвел две замены — вместо Чико Флореса и Егора Сорокина на поле выйдут Филип Уремович и Руслан Камболов.

Полностью состав «Рубина» на предстоящую игру выглядит так: вратарь Иван Коновалов, защитники Хорен Байрамян, Филип Уремович, Владимир Гранат, Цезарь Навас, Виталий Устинов; полузащитники Руслан Камболов, Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов; нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун.

Матч «Рубина» и «Крыльев» пройдет в Казани сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. После восьми туров казанцы занимают 10-е место, а самарская команда располагается на 15-й позиции чемпионата страны.

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