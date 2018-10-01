Татар-информ

1 октября 2018, 18:40

Экономика и финансыОбщество

Александр Черемнов о ВСМ: Проект будет реализован, когда определится источник финансирования

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

Александр Черемнов о ВСМ: Проект будет реализован, когда определится источник финансирования

Фото: архив/Михаил Захаров

Источник финансирования пока определен только по участку от Москвы до Владимира, отметил замначальника ГЖД по территориальному управлению.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань будет реализован полностью, когда определится источник финансирования участка до столицы Татарстана. Пока финансирование сформировано только по участку от Москвы до Владимира. Об этом заявил заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов сегодня на пресс-конференции, посвященной 15-летию со дня образования ОАО «Российские железные дороги».

По словам спикера, практически все участки прошли госэкспертизу, определена трасса, по которой пройдет высокоскоростная магистраль.

«Проект государственный. Источник финансирования пока определен только на участок от Москвы до Владимира. Думаю, что руководство страны будет изыскивать средства, которые необходимы для реализации проекта. Он недешевый. Может быть, будут рассмотрены какие-то модели совместного финансирования, как с китайскими партнерами, так и с другими, новыми инвесторами. Когда будет определен источник финансирования, тогда и будет реализован проект полностью. Основная работа уже сделана», – отметил Черемнов.

С 2006-го по 2010 годы реализован комплексный проект «Организация скоростного пассажирского сообщения на направлении Москва – Нижний Новгород». По проекту обновлена инфраструктура путевого хозяйства, электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, благоустроены платформы, пассажирские здания и вокзалы. Общий объем инвестиций по проекту на полигоне ГЖД составил 9 млрд рублей.

В 2016 году в РЖД была разработана комплексная программа инновационного развития холдинга до 2020 года. Программа включает национальный проект «Высокоскоростная магистраль Москва – Казань».

Запуск участка обеспечит сокращение времени следования между Москвой и Казанью в четыре раза – с 14 часов до 3,5 часа. Время в пути между Нижним Новгородом и Казанью сократится в семь раз – с 10,5 часов до 1 часа 37 минут. Максимальная скорость движения поезда составит 400 км/ч.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что РЖД намерены начать строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань сразу после того, как будет утвержден план развития магистральной инфраструктуры.

В декабре прошлого года на брифинге первый заместитель генерального директора РЖД, гендиректор «Скоростных магистралей» Александр Мишарин заявлял, что РЖД планируют начать строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Владимир в первом полугодии 2018 года и запустить по ней движение в 2023 году. Он также отмечал, что на выкуп земель и подготовку территории строительства участка ВСМ Москва – Владимир РЖД зарезервировали в инвестпрограмме 15 млрд рублей на 2018 год. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нижнекамским ветеринарам вручили три «Ларгуса»
Новости дня
22:44
Главный тренер «Крыльев Советов» Тихонов взял на себя вину за поражение от «Рубина»

В Казани самарцы уступили со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах.

22:35
Нижнекамским ветеринарам вручили три «Ларгуса»

В честь 25-летия Главного управления ветеринарии Кабмина РТ районы республики получили 101 «карету скорой помощи» для животных.

22:16
Курбан Бердыев: «Рубин» показал характер в матче против «Крыльев Советов»

Главный тренер казанской команды отметил, что ожидал непростого матча с минимальным количеством моментов.

22:08
Бердыев прокомментировал решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России

По словам главного тренера «Рубина», капитан российской сборной принял правильное решение.

21:50
«Рубин» на 93-й минуте забил решающий гол в ворота «Крыльев Советов»

Точный удар Сердара Азмуна принес казанской команде победу со счетом 2:1.

21:45
В 2018 году на дорогах Елабуги погибли 11 человек

Начальник Отделения ГИБДД по Елабуге рассказал о том, что наблюдается рост ДТП в самом городе.

21:13
Погрузка РЖД в сентябре увеличилась на один процент
21:00
В Елабуге прошел марафонский заплыв среди моржей

Соревнования прошли на реке Криуша, а температура воды составляла 11 градусов.

20:56
Рустам Минниханов и Посол Дании в РФ обсудили перспективы сотрудничества

Карстен Сендергорд отметил, что у Татарстана высокий экономический и инвестиционный потенциал.

20:48
В осенний призыв из Нижнекамска отправятся служить 350 новобранцев

Новобранцы будут проходить службу в различных родах и видах войск, большинство из них – на территории Центрального военного округа.

20:40
Игрок «Крыльев Советов» Самарджич получил травму в матче против «Рубина»

В первом тайме словацкий защитник самарцев в верховом единоборстве столкнулся с вратарем «Рубина» Иваном Коноваловым.

20:34
Горздрав Казани организовал проверку после информации о неоказанной в больнице помощи ветерану войны

Руководитель городского управления здравоохранения 1 октября лично встретился с пенсионером.

20:34
Для ветеранов Камских Полян прошли чаепития, концерты и показы фильмов

Глава Камских Полян Александр Павлов побывал в школах и поздравил ветеранов с праздником, поблагодарил за военные и трудовые подвиги.

20:14
Рустам Минниханов встретился с Лордом Уэйверли из Великобритании

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничество между российским регионом и Великобританией.

20:00
В Татарстане кукуруза убрана на 55 процентах площадей

В республике кукурузой засеяно 201,4 тыс. га.

19:54
В Татарстане каждый четвертый человек предпенсионного возраста работает

Программа «Активное долголетие» поможет пожилым людям получить новые специальности и повысить квалификацию.

19:49
В Татарстане главу семьи за избиение жены и сына приговорили к обязательным работам
19:44
Перевозки пассажиров на сети РЖД за месяц возросли на два процента
19:32
Вышел первый тизер-трейлер байопика «Рокетмен» об Элтоне Джоне
19:16
Ученые обнаружили две новые элементарные частицы
19:00
В Татарстане пройдет прием граждан по вопросам алиментов

В Минтруда РТ окажут правовую помощь женщинам, чьи бывшие мужья уклоняются от уплаты алиментов.

18:55
Жительницу Татарстана оштрафовали за продажу самогона
18:54
За право получения субсидий из бюджета РТ посоревнуются 192 некоммерческие организации

В Кабмине Татарстана одобрили конкурсные заявки НКО Татарстана, реализующих социально значимые проекты.

18:50
Керченская паромная переправа перестала работать
18:44
338 челнинцев отправятся в армию в осенний призыв

По итогам весеннего призыва в правоохранительные органы переданы материалы на 23 человек.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×