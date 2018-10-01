Александр Черемнов о ВСМ: Проект будет реализован, когда определится источник финансирования

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань будет реализован полностью, когда определится источник финансирования участка до столицы Татарстана. Пока финансирование сформировано только по участку от Москвы до Владимира. Об этом заявил заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов сегодня на пресс-конференции, посвященной 15-летию со дня образования ОАО «Российские железные дороги».

По словам спикера, практически все участки прошли госэкспертизу, определена трасса, по которой пройдет высокоскоростная магистраль.

«Проект государственный. Источник финансирования пока определен только на участок от Москвы до Владимира. Думаю, что руководство страны будет изыскивать средства, которые необходимы для реализации проекта. Он недешевый. Может быть, будут рассмотрены какие-то модели совместного финансирования, как с китайскими партнерами, так и с другими, новыми инвесторами. Когда будет определен источник финансирования, тогда и будет реализован проект полностью. Основная работа уже сделана», – отметил Черемнов.

С 2006-го по 2010 годы реализован комплексный проект «Организация скоростного пассажирского сообщения на направлении Москва – Нижний Новгород». По проекту обновлена инфраструктура путевого хозяйства, электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, благоустроены платформы, пассажирские здания и вокзалы. Общий объем инвестиций по проекту на полигоне ГЖД составил 9 млрд рублей.

В 2016 году в РЖД была разработана комплексная программа инновационного развития холдинга до 2020 года. Программа включает национальный проект «Высокоскоростная магистраль Москва – Казань».

Запуск участка обеспечит сокращение времени следования между Москвой и Казанью в четыре раза – с 14 часов до 3,5 часа. Время в пути между Нижним Новгородом и Казанью сократится в семь раз – с 10,5 часов до 1 часа 37 минут. Максимальная скорость движения поезда составит 400 км/ч.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что РЖД намерены начать строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань сразу после того, как будет утвержден план развития магистральной инфраструктуры.

В декабре прошлого года на брифинге первый заместитель генерального директора РЖД, гендиректор «Скоростных магистралей» Александр Мишарин заявлял, что РЖД планируют начать строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Владимир в первом полугодии 2018 года и запустить по ней движение в 2023 году. Он также отмечал, что на выкуп земель и подготовку территории строительства участка ВСМ Москва – Владимир РЖД зарезервировали в инвестпрограмме 15 млрд рублей на 2018 год.

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